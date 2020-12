Видео показательного выступления Щербаковой на чемпионате России

Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова выступила с показательным номером на чемпионате страны в Челябинске.

16-летняя фигуристка показала прокат под саундтрек к фильму «Голодные игры» «Everybody Wants To Rule The World».

Напомним, что Щербакова выиграла чемпионат России в Челябинске. При этом она превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ.