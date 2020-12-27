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Видео показательного выступления Щербаковой на чемпионате России

27 декабря 2020, 14:27
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Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова выступила с показательным номером на чемпионате страны в Челябинске.

16-летняя фигуристка показала прокат под саундтрек к фильму «Голодные игры» «Everybody Wants To Rule The World».

Напомним, что Щербакова выиграла чемпионат России в Челябинске. При этом она превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ.

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