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Видео показательного выступления Медведевой на чемпионате России

27 декабря 2020, 13:33
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступила с показательным номером под песню «Эхо Любви» Анны Герман на чемпионате России.

Фигуристка исполнила один прыжок во время проката — тройной сальхов.

Медведева не выступала в текущем сезоне на соревнованиях из-за травмы и коронавируса, однако принимала участие в контрольных прокатах, после которых стало известно о ее возвращении в группу Этери Тутберидзе.

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