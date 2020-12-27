Видео показательного выступления Медведевой на чемпионате России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступила с показательным номером под песню «Эхо Любви» Анны Герман на чемпионате России.

Фигуристка исполнила один прыжок во время проката — тройной сальхов.

Медведева не выступала в текущем сезоне на соревнованиях из-за травмы и коронавируса, однако принимала участие в контрольных прокатах, после которых стало известно о ее возвращении в группу Этери Тутберидзе.