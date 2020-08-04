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В сети появилось первое фото Косторной в академии Плющенко

11:57
Алена Косторная (слева) и Ольга Сабада. Фото Instagram
Алена Косторная (слева) и Ольга Сабада. Фото Instagram
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В сети появилось первое фото российской фигуристки, чемпионки Европы Алены Косторной, сделанное в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Фотографию опубликовала десятилетняя Ольга Сабада, которая занимается в академии Плющенко.

Ранее 16-летняя Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Напомним, в мае еще одна фигуристка Тутберидзе — Александра Трусова — также ушла к Плющенко.

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