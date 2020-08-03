Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал переход Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По его словам, фигуристка в новом сезоне сможет выступать только за свой прежний клуб.

— До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алена сможет только за свой прежний клуб — «Самбо-70», — приводит RT слова Когана.

Но могу уже сейчас сказать, что мы намерены следовать существующим правилам: мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может.