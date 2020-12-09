Урманов прокомментировал непопадание своей ученицы в список участников чемпионата России

Олимпийский чемпион и тренер Алексей Урманов в интервью «СЭ» прокомментировал публикацию списка участников чемпионата России по фигурному катанию. В нем есть ряд спортсменок, не выполнивших критерии по отбору, при этом подопечная Урманова Алина Забора, отобравшаяся по регламенту, не попала даже в запас.

— Я тоже проводил работу и подсчеты, у меня был список еще до пятого этапа. Но у меня он был с учетом Туктамышевой, Косторной, Гуляковой, которым по разным причинам не удалось пройти второй этап. Алины там не было. Конечно, я хотел бы, чтобы спортсменка, представляющая нашу группу и Краснодарский край, поучаствовала в чемпионате России. Но здесь должна включаться объективная оценка расклада сил в стране. Объективно перечисленные нами спортсменки по уровню мастерства превосходят Алину Забору. То, что они включены в список участниц — правильно.

— Может быть, вы за расширение заявки? Пусть едут Косторная, Туктамышева, но и Алину прихватят с собой. По регламенту она же честно отобралась.

— Мне сложно тут сказать. Но у федерации, на мой взгляд, в условиях пандемии было право двигаться по этому регламенту и приглашать на чемпионат людей, которые должны там быть и отбираться на чемпионат мира. Если бы это была сравнимая по силам история, то да, нужно было бы разбираться. Но она несравнимая, и я никаких телодвижений по этому вопросу не делал и сомневаюсь, что буду.

— Сама Алина не расстроится? Думаю, она считала и эмоции у нее вряд ли позитивные.

— Все-таки есть время до чемпионата. У меня есть небольшое подозрение, что не все из списка 18 человек до него доедут. Давайте подождем, может, эта ситуация разрешится сама собой.

(Дмитрий Кузнецов)