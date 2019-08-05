Ученик Тутберидзе рассказал, как Сема Уно тренировался в Москве

Действующий победитель первенства России среди юниоров 14-летний Даниил Самсонов после исполнения короткой программы на контрольных прокатах в Новогорске рассказал о том, какой образ он передает в постановке, и кто из фигуристов ему нравится больше всего.

– Даниил, вы такой миниатюрный, какой у вас рост?

– 140 сантиметров, ровно.

– Нервничали перед сегодняшним выступлением?

– Воспринимал его как тренировку, поскольку костюмов пока нет, представители Федерации фигурного катания уже были у нас на тренировках, мы точно также исполняли перед ними свои программы, так что волнения не было.

– Как оцениваетете сегодняшний прокат?

– Мы уже с тренерами все обсудили, разобрали ошибки. Сколько процентов это от максимума? Где-то 70.

– Что за образ у вас в короткой программе?

– Музыкальная композиция Ezio Bosso "Дождь в твоих карих глазах". Как объяснили тренеры, я показываю мальчика, который в каком-то своем мире, и делает там, что хочет. В произвольной буду кататься под Josh Groban "Per te", хотя выбирали из трех вариантов, но вместе с Этери Геогиевной и Даниилом Марковичем остановились именно на этом. На данный момент мне комфортнее в лиричных образах.

– Как ощущения перед новым сезоном?

– Это будет очень интересный сезон – первые международные соревнования, юниорские этапы "Гран-при", на которых я буду конкурировать с мальчиками из разных стран. Настроен оптимистично, постараюсь сделать там все, что могу, чтобы выигрывать и достойно представлять свою страну. На каждом старте буду выкладываться по максимуму.

– С кем интереснее всего посоревноваться?

– Со всеми взрослыми фигуристами, с Юдзуру Ханю, хотя, мне кажется, еще успею. Ханю или Чен? Гораздо больше мне нравится Сема Уно.

– Он же тренировался с вашей группой какое-то время...Как это было?

– Cема особо с нами не разговаривал, поскольку не очень хорошо знает английский. С ним были переводчики, которые переводили ему комментарии тренеров о его ошибках. А так все мальчики из нашей группы старались быть с ним наравне и не отставать. Особенно в нем нравится то, что он работает без остановки и летает буквально туда-сюда. У него особенная техника флипа – без "троек", сразу ходом вперед едет и прыгает. Старался перенять у него все сильные качества, надеюсь, получилось. Самый любимый элемент? Нелюбимых нет, но самый любимый лутц. (Екатерина Беспалова)