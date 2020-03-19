Тутберидзе рассказала о мерах предосторожности от коронавируса

Этери Тутберидзе опубликовала в своем официальном Instagram пост, в котором поделилась советами по предупреждению коронавируса.

- Вирус очень быстро вводит поправки в нашу жизнь, -написала Тутберидзе. — Нам всем нужно перестроиться к требованиям, которые необходимы для нашего здоровья и возврату к привычной жизни. Мир охвачен вирусом и сейчас абсолютно не имеет значения в какой точке мира ты живешь.

Нам нужна некая временная самоизоляция, ношение масок, придерживаться дистанции, если это возможно и гигиена рук, чтобы вирус прекратил молниеносно географически распространяться. Это несложные требования, но они необходимы. Не нужно паниковать, но и нельзя недооценивать ситуацию.

Взрослый обязан объяснить это ребенку. Всем нам желаю здоровья, нашей планете скорейшего выздоровления. Пожалуйста, берегите себя и окружающих.

Тренер также поделилась фотографией ее группы на тренировочном льду «Хрустального», на которой в числе прочих запечатлены олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка Европы-2020 Алена Косторная, вице-чемпионка Европы-2020 Анна Щербакова и чемпионка мира среди юниоров-2020 Камила Валиева. Примечательно, что на фото отсутствует еще одна ученица Тутберидзе Александра Трусова.

Ранее стало известно, что тренировки спортсменов школы «Самбо-70», в том числе и в отделении «Хрустальный» продолжаются в штатном режиме несмотря на ситуацию вокруг коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется