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Тутберидзе отчитала Валиеву за ошибку в произвольной программе

6 декабря 2020, 18:12
6 декабря. Москва. Камила Валиева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 декабря. Москва. Камила Валиева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла 5-й этап Кубка России, несмотря на допущенную ошибку в произвольной программе.

6&nbsp;декабря. Москва. Камила Валиева.Валиева со спорными оценками выиграла в Москве. Судьи выбрали своего фаворита

После того как 14-летняя фигуристка вышла со льда, у нее состоялся диалог с тренером Этери Тутберидзе, который попал в эфир Первого канала.

«Элемент называется «Зимняя забава». Ты прям не оставляешь мне возможности тебя похвалить. Как это возможно? Что это было?» — спросила Тутберидзе у Валиевой.

«Слишком задумалась, как правильно сделать. И в итоге ничего не сделала», — ответила фигуристка.

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