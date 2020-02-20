Этери Тутберидзе опубликовала в своем официальном Instagram видеофрагмент ее интервью японскому телеканалу ASAHI, в котором рассуждает о будущем своих учениц Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

— Они все три разные, пока не понимаю, как они будут формироваться и меняться, — сказала Тутберидзе. — Им придется брать на себя славу и как-то с ней справляться. Будут ли они та кже работать или будут думать, что дальше все покатится само собой. А само не будет. Это самая грубая ошибка спортсменов, которые приходят к медалям.

Порой еще сложнее, начинаешь отвлекаться на интервью, походы на телевидение. В итоге тренировочных часов остается меньше и выкладываться на них нужно еще больше, а к этому готовы спортсмены не всегда.