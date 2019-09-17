Турнир памяти Дениса Тена пройдет в октябре в Алма-Ате

В Алма-Ате состоится турнир памяти олимпийского призера Дениса Тена, сообщает официальная страница казахстанского фигуриста в Instagram. Соревнования пройдут с 10 по 13 октября на «Halyk Arena».

Бронзовый призер Игр-2014 погиб 19 июля 2018 года от ножевого ранения. Спортсмену было 25 лет. Он застал двух мужчин, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля. Завязалась драка, в результате которой Тена ударили ножом. Он скончался в больнице от потери крови.