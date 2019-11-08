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Туктамышева упала с тройного акселя в короткой программе на этапе «Гран-при» в Китае

8 ноября 2019, 13:33

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева упала в короткой программе на этапе «Гран-при» в Китае.

Фигуристка допустила падение при приземлении с тройного акселя. Затем она исполнила двойной тулуп вместо тройного в каскаде с тройным флипом. Завершила прокат Туктамышева хорошим тройным лутцем.

Она набрала 65,57 балла и заняла промежуточное четвертое место.

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