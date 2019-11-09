Туктамышева с ошибками исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Китае

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева без грубых ошибок исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Китае.

Она начала прокат с каскада с тройным акселем и двойным тулупом, затем исполнила одиночный тройной аксель. Далее фигуристка допустила степ-аут на тройном лутце и помарку на приземлении с тройного флипа. Затем Туктамышева исполнила каскад двойной аксель+тройной тулуп+двойной тулуп, каскад тройной лутц+двойной аксель и одиночный тройной риттбергер.

Фигуристка набрала за свой прокат 143,53 балла за произвольную программу — это ее лучший результат в текущем сезоне. В сумме она набрала 209,10 балла и заняла промежуточное первое место.

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