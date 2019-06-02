13:45 2 июня | Фигурное катание

Туктамышева разминается игрой в футбол перед шоу. Видео

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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева нашла оригинальный способ для разминки перед выходом на лед.

Фигуристка решила решила поиграть в футбол в коридоре ледовой арены. Сейчас Туктамышева вместе с Алиной Загитовой, Евгением Плющенко, испанцем Хавьером Фернандесом, японцем Юдзуру Ханю и другими известными фигуристами выступает на шоу в Японии.

Соответствующее видео выложил в своем Инстаграме известный в мире фигурного катания агент и постановщик ледовых шоу Ари Закарян, подписав его "Разминка в Сендае".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worming up in Sendai

Публикация от Ari Zakarian (@arizakarian)

 

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