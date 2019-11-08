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Туктамышева рассказала, почему упала с тройного акселя в короткой программе на этапе «Гран-при» в Китае

8 ноября 2019, 15:04
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Россиянка Елизавета Туктамышева, показавшая четвертый результат в короткой программе на этапе «Гран-при» в Китае, отметила, что излишняя нацеленность на прыжок повлекла за собой падение. Девушки представят произвольные программы на этапе Гран-при в Китае в субботу.

— Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать, — цитирует ТАСС Туктамышеву. — Из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7093636

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