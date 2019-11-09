Туктамышева объяснила, почему вернула прошлогоднюю произвольную программу

Фигуристка Елизавета Туктамышева решила вернуть прошлогоднюю произвольную программу, потому что ее исполнение приносит ей больше баллов и положительных эмоций.

В субботу 22-летняя россиянка получила 143,53 балла и с суммой 209,10 балла заняла третье место на этапе «Гран-при» в Китае.

— Я захотела вернуть прошлогоднюю произвольную программу после «Гран-при» в США, думаю, что она принесет мне больше баллов, больше эмоций и наслаждения, — приводит ТАСС слова Туктамышевей. — Я ее очень люблю, так как прошлый сезон у меня не получился полноценным, я решила, что еще не «накатала» ее. Дальше по сезону тоже будет она.

На первом для себя этапе «Гран-при» нынешнего сезона, который прошел в США, Туктамышева стала третьей.

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