Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России, где заняла седьмое место.

«Непросто, но я боролась. Не хочется искать причины или оправдания. Хочется набраться сил и зарядиться новогодним настроением. Буду заряжать и вас!

И не могу не сказать про поддержку. Ребята, вы настолько крутые, ваша поддержка — это то, что придает мне сил, позволяет верить в себя и двигаться дальше! До встречи на следующих соревнованиях", — написала Туктамышева в Instagram.

В этом сезоне фигуристка выиграла этап серии Гран-при в Москве.