Туктамышева назвала Санкт-Петербург столицей фигурного катания

Российская фигуристка чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева на своей странице в Инстаграме назвала Санкт-Петербург столицей фигурного катания. Сегодня городу исполнилось 316 лет.

В 2006 году на соревнованиях в Белгороде 10-летнюю Туктамышеву заметил известный тренер Алексей Мишин и предложил приехать к нему в Санкт-Петербург для стажировки. Следующие пять лет фигуристка ездила к Мишину каждые две недели. Осенью она с матерью и младшей сестрой переехала в Санкт-Петербург на постоянное жительство.

– Сегодня день рождения Санкт-Петербурга. За что я люблю этот город? Вы, наверное, не знали, но это столица фигурного катания! То, что все красивые и талантливые уезжают в Москву – миф. Здесь начался мой путь в мир большого спорта с лучшим тренером. Весь город как одна команда. А вы за что любите Питер? – спросила Туктамышева.​