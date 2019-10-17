Туктамышева — хэдлайнер женских соревнований этапа «Гран-при» в США по версии ISU
17 октября 2019, 11:37
ISU опубликовал официальный анонс Skate America — первого этапа серии «Гран-при"-2019/20, который пройдет с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе.
Его хэдлайнерами признаны чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, двукратный чемпион мира Натан Чен, бронзовые призеры ЧМ-2019 в танцах на льду Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, а также спортивная пара Чен Пен и Ян Цзинь.
? @nathanwchen ??, @TuktikLiza ??, @MadiHubbell @ZachTDonohue ?? headline Skate America 2019.— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 17, 2019
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