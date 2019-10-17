ISU опубликовал официальный анонс Skate America — первого этапа серии «Гран-при"-2019/20, который пройдет с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе.

Его хэдлайнерами признаны чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, двукратный чемпион мира Натан Чен, бронзовые призеры ЧМ-2019 в танцах на льду Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, а также спортивная пара Чен Пен и Ян Цзинь.