Трусова рассказала, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, почему решила уйти из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

— Было много факторов, — сказала Трусова в интервью телеканалу «Матч ТВ». — Мы решили, что надо попробовать еще где-то, раз у меня не получается чисто откатать программы. Решили, что лучше всего попробовать у Плющенко, потому что он сам катался с четверными и, возможно, знает, что нужно делать, чтобы стабильно кататься безошибочно.

Финальное слово при выборе тренера было именно за мной, я уже достаточно взрослая. Мы, конечно, обсуждали это вместе с родителями. Но мое отношение к Тутберидзе никак не изменилось после ухода из ее группы.