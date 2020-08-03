Трусова прорекламировала бренд сумок. За три месяца у Плющенко она установила рекорд в Instagram
3 августа 2020, 15:32
Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram объявила о сотрудничестве с итальянским производителем сумок. В записи она назвала бренд своим любимым и поблагодарила «свою команду» за возможность сотрудничества.
Напомним, одной из причин недавнего ухода Алены Косторной от Этери Тутберидзе в СМИ называлось желание получить выгодное спонсорское предложение. Финансовые причины были и у трансфера Александры.
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