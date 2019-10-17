Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова отметила, что женское фигурное катание не должно быть атлетическим.

— Возможно, к концу сезона мы увидим и пять, и шесть четверных, — цитирует sportsdaily Леонову. — Но в фигурном катании все дело не только в прыжках. В плане второй оценки за компоненты Александра Трусова может даже поспорить с Анной Щербаковой, которая имеет в своем арсенале всего лишь один лутц. Когда она его делает, мы видим совсем другое катание. Какие-то интересные связки. А не просто катание от прыжка к прыжку.

Я понимаю, что четверные забирают очень много сил. С этим не поспорить. Практически все мужики ездят перебежками от одного угла к другому. Но все-таки считаю, что женское фигурное катание не должно быть атлетическим. Женское катание? У Щербаковой я его уже вижу в этом сезоне. Трусова, мне кажется, зациклена именно на прыжках. Насколько я знаю по тренировкам, ее не остановить. Прыгает, прыгает, прыгает... Если она хочет, кто ее остановит?! Тем более это «ультра-си». Она может установить всевозможные рекорды.

Щербакова официально начнет сезон на Skate America — первом этапе серии «Гран-при"-2019/20, который пройдет с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе.