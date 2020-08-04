Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о работе с фигуристкой Александрой Трусовой. Напомним, что в мае спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко.

— Трусова — это большая ответственность и большой кайф, но в то же время — большой подарок, — цитирует «Матч ТВ» Плющенко. — Очень интересно двигаться с Сашей, но очень много надо работать. Я смотрю на детей и вижу страх, когда говоришь им: «Давай попробуем четверной или 3,5 оборота». Она не боится, не боится падать. Она, как бультерьер, идет в атаку. Она реально сильная, мы сейчас на сборе делали много ОФП. Иногда бывает — показывает характер, но они у нас в чем-то даже схожие. Техника у Саши совершенно не «мишинская». Хочется сделать все ее прыжки техничными, чтобы она могла делать их не думая. Без всяких задержек, сразу закручиваться и прыгать. Мы очень много работаем над скольжением, катанием, артистичностью. Она хочет сделать пять четверных прыжков, у нее есть цель. Думаю, что мы работаем в правильном ключе.