Тренер не попавшей на чемпионат России Онищенко: «Не стоит говорить, что мы лучше фигуристок сборной»

Тренер петербургской фигуристки Арины Онищенко Татьяна Кленина в разговоре с «СЭ» прокомментировала непопадание своей подопечной в список 18 основных участниц чемпионата России.

При этом представительница школы «Звездный лед» формально даже входит в эти топ-18 — у нее и еще нескольких фигуристок по 10 баллов, в том числе у сборницы Анастасии Гуляковой. Но по сумме баллов, конечно, выше Онищенко — она участвовала в двух этапах и набрала 304,73 балла, а Гулякова формально не выполнила регламент и была только на одном, где получила 186,44. В итоге 16-летняя Онищенко числится первой запасной.

— Татьяна, вашу ученицу Арину Онищенко не включили в список участниц чемпионата России, хотя по всем правилам ехать должна была она. Что скажете?

— Тема сложная, но с другой стороны, у Арины были не супершикарные места, чтобы попасть на чемпионат страны. На мой взгляд, ничего страшного, все логично. А вместо кого она должна была ехать?

— Ну, не выполнили критерии многие. Косторная, Туктамышева...

— Нет, я нормальный человек и понимаю, что все-таки Косторная должна участвовать в чемпионате России. Мы же вроде бы даже не вошли в топ-18. Знаете, время покажет, доедут ли еще эти 18 человек до чемпионата. Мы будем готовиться к чемпионату. Если так получится, то поедем с удовольствием. Но соперничать с лучшими спортсменами страны и говорить, что мы лучше и так будет честнее... Не считаю, что так будет честнее.

— У Онищенко столько же баллов, сколько у Гуляковой, но едет Гулякова. Может, хотя бы стоило добавить вас в список?

— Есть некоторые факторы, которые перевешивают в пользу члена сборной Гуляковой. Но мы с Ариной поборемся и, может быть, докажем, что на нас тоже стоит обратить внимание. (Дмитрий Кузнецов)