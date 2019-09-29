Траньков объяснил удаленный пост и не отказывается от слов про Смолова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, болельщик «Зенита» Максим Траньков объяснил, почему удалил пост в Twitter про нападающего «Локомотива» Федора Смолова. При этом, по его словам, он не отказывается от своих слов.

Фигурист после матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Локомотива» победил «Зенит» (1:0), написал следующее: «Смолов заговорил... Хвала Хорватия (речь о незабитом пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018. — Прим. «СЭ»), — написал Траньков в Twitter. - GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность».

- Короче. Удалить хотел комментарий, написанный одной особью, но, так как больше читаю, чем пишу, удалилась ветка. Все, что написал, моя живая реакция. Не отказываюсь. Но всем пишущим мне гадости, прошу хоть в Википедию зайти, а то пишете фигню, даже смешно, — написал Траньков в Twitter.

Напомним, что в перерыве матча Смолов раскритиковал решение об отмене его гола и предложил отдать «Зениту» первое место в турнирной таблице.