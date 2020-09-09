Олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Максим Траньков в беседе с «СЭ» прокомментировал решение Алины Загитовой пропустить контрольные прокаты в сентябре из-за карьеры ведущей. Чемпионка Игр-2018 не выступит в контрольных прокатах сборной России, поскольку будет участвовать в съемках шоу «Ледниковый период».

— У нас теперь любой шаг Загитовой превращается в суперновость в фигурном катании, — сказал «СЭ» Траньков. — Видимо, потому что сезон еще не начался. Думаю, когда вышла первая новость о том, что она будет ведущей, стало ясно, что в этой половине сезона мы ее вряд ли сможем увидеть.

Говорит ли это о завершении карьеры Загитовой? Для меня — нет. До этого «Ледниковый период — дети», например, вела Евгения Медведева, потом спокойно вернулась в спорт и продолжила выступать. Но это было в конце сезона. Для меня это ни о чем не говорит. Об этом будет говорить сама Алина, когда придет время. (Севастиан Терлецкий)