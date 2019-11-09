Тренер Татьяна Тарасова оценила выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на этапе «Гран-при» в Китае.

— Знаете, они ведь никогда этапы «Гран-при» не выигрывали вообще, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. - Мне кажется, что они немного волновались, потому что какая-то ошибка всегда была. Здесь, может быть, тоже были. Они идут к своей заветной мечте, мы в них верим и идем к ней с ними вместе.

Если от короткой программы я в совершеннейшем потрясении и в восторге — не вижу никаких вопросов, то здесь вопросы могут быть. Но тут есть композиция, танец. Они прекрасно танцуют любовь. Хочется думать, что они могут бороться.

Синицина и Кацалапов победили на этапе «Гран-при» по фигурному катанию в Чунцине (Китай). Их результат — 209, 90 балла.