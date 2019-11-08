Тренер Татьяна Тарасова оценила выступление Анны Щербаковой в короткой программе на этапе «Гран-при» в Китае. По ее словам, спортсменка получила заслуженную оценку. Щербакова показала лучший результат в карьере — 73,51 балла.

— На прошлых соревнованиях ей мало поставили, — отметила Тарасова в эфире Первого канала. — Первый взрослый сезон? Ну и что. Если ты делаешь, то изволь получить. Вот теперь она получает. А то чуть ли не 67 поставили. Нет никаких сил. Мы тоже немного понимаем, что к чему.