Тарасова пожелала Медведевой осуществить мечту

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова пожелала двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой разобраться с проблемами со здоровьем и вернуться на лед.

— Я желаю Жене здоровья, чтобы он сумела осуществить свои мечты, — приводит ТАСС слова Тарасовой. — А мечтает она о том, чтобы кататься.

Ранее стало известно, что 21-летняя спортсменка пропустит чемпионат России, который пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. Медведева сообщила, что вынуждена пропустить соревнования из-за проблем со здоровьем и назвала нынешний сезон самым сложным в карьере.