Тарасова поддержала решения исполкома ФФККР по составу сборной на чемпионат мира

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу решения исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по составу сборной на чемпионат мира.

Сегодня, 27 декабря, исполком федерации принял решение, что все победители чемпионата России автоматически войдут в состав национальной сборной на чемпионат мира, если он состоится.

«Сколько я себя помню, так всегда было. Победители чемпионата России отбирались на чемпионат мира. Остальные будут дальше участвовать. Всегда отбирались два первых номера, но этот сезон особенный, страшный», — цитирует Тарасову ТАСС.

Чемпионами России 2020 года стали Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Степанова и Иван Букин.