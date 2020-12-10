ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Тарасова отреагировала на отмену чемпионата Европы по фигурному катанию

10 декабря 2020, 21:39
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отмену чемпионата Европы из-за COVID-19.

— Наверное, это было обдуманное решение, — заявила Тарасова «СЭ». — Надо проводить чемпионат России. Люди готовились, катались. Надо проводить то, что мы можем провести. Надо подумать, как мы будем мотивировать спортсменов. Никто чемпионат мира пока не отменяет. Надо думать, чем заменить чемпионат Европы. (Константин Колмаков)

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