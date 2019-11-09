Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Софьи Самодуровой в произвольной программе на «Гран-при» в Китае. Россиянка набрала 121,30 балла за произвольную программу и 185,39 балла в сумме.

— Она совершенно точно сделала все, что могла сделать, — сказала в эфире Первого канала Тарасова. — Она абсолютно четко сделала все элементы прошлого года. Что поставят? В прошлом году они ставили в пользу спортсмена. Теперь в пользу спортсмена — ничего. Только в пользу судейской бригады. Но договорились, что не обсуждаем. Это вроде как нас не касается. Хотя почему нет? Касается. Она не допустила ошибок, все сделала стопроцентно. Она стала серьезной. Судьи увидели недокрут на лутце? Но я не вижу этого недокрута! Хотя делала операцию на глазах пять месяцев назад. Не вижу недокрута.