Стало известно, что две танцевальные пары и два одиночника не смогут принять участия в предсезонных прокатах сборной России.

Чемпионы Европы и призеры чемпионата мира Виктория Синицина — Никита Кацалапов, а также призеры чемпионатов Европы Александра Степанова — Иван Букин, чемпион Европы Дмитрий Алиев и серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян по причине травм не приехали на контрольный сбор спортсменов в Новогорске и будут вынуждены пропустить контрольные прокаты, которые пройдут 12 и 13-го сентября на арене «Мегаспорт», сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.