Степанова — Букин, Синицина — Кацалапов, Алиев и Даниелян пропустят контрольные прокаты сборной России
Стало известно, что две танцевальные пары и два одиночника не смогут принять участия в предсезонных прокатах сборной России.
Чемпионы Европы и призеры чемпионата мира Виктория Синицина — Никита Кацалапов, а также призеры чемпионатов Европы Александра Степанова — Иван Букин, чемпион Европы Дмитрий Алиев и серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян по причине травм не приехали на контрольный сбор спортсменов в Новогорске и будут вынуждены пропустить контрольные прокаты, которые пройдут 12 и 13-го сентября на арене «Мегаспорт», сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.
Дополнительная информация:
https://www.fsrussia.ru/news/5100-stepanova-bukin-sinitsina-katsalapov-aliev-i-danielyan-ne-vystupyat-na-kontrol-nykh-prokatakh-v-megasporte.html