Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своем Instagram поделилась фотографией с новой спортивной парой Ксения Столбова/Андрей Новоселов и их тренером Николаем Морозовым.

— Многие спрашивают про новую пару. Вот и ответ — тренируются, стараются, готовятся, — написала Тарасова.

Столбова является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире, а также серебряным призером Игр в личном турнире в паре с Федором Климовым. В сентябре прошлого года Климов объявил о завершении спортивной карьеры, Столбова встала в пару с Андреем Новоселовым, который ранее выступал за Францию. В начале августа Новоселов получил разрешение от французской федерации выступать за Россию.