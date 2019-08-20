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«Стараются, готовятся». Тарасова — о подготовке к сезону спортивной пары Столбова/Новоселов

08:40
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своем Instagram поделилась фотографией с новой спортивной парой Ксения Столбова/Андрей Новоселов и их тренером Николаем Морозовым.

— Многие спрашивают про новую пару. Вот и ответ — тренируются, стараются, готовятся, — написала Тарасова.

Столбова является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире, а также серебряным призером Игр в личном турнире в паре с Федором Климовым. В сентябре прошлого года Климов объявил о завершении спортивной карьеры, Столбова встала в пару с Андреем Новоселовым, который ранее выступал за Францию. В начале августа Новоселов получил разрешение от французской федерации выступать за Россию.

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