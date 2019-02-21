Станислава Константинова: "Не задумываюсь о чемпионате мира"

Станислава Константинова, занявшая второе место в короткой программе (75,47 балла) в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде, рассказала о впечатлениях от проката и перспективах выступить на чемпионате мира.

- Была некая неуверенность после небольшого провала на чемпионате Европы, - сказала Константинова. - Но сегодня удалось все сделать. Завтра буду выглядеть увереннее.

- Как вам атмосфера?

- После второго прыжка я услышала, как завопил зал, и поняла, что шанса на ошибку больше нет. Перед стартом это немного давит, но во время проката это подстегивает.

- Когда вы решили участвовать в турнире?

- Первоначально в моих планах его не было. Почти сразу после чемпионата Европы я просидела дома день, думала, что же делать, и поняла, что надо на как можно большем количестве стартов доказывать прежде всего себе, что я уверена, что могу на себя положиться. Все-таки серьезная конкуренция, три недели я подготовилась, не вылезая с катка. Мы переделали рисунок короткой программы, план, я не поехала в Корею на показательные выступления. Это все к лучшему. Завтра также планирую изменения, поменяла несколько прыжков.

- Вы сейчас всего балл проигрываете Евгении Медведевой, это важно?

- Я сюда ехала точно не за результатом, а поднять себя в своих глазах, мне нужна уверенность.

- То есть об участии в чемпионате мира вы тоже не задумываетесь?

- Пока не думаю. Мое дело - хорошо откатать. Решать на мне.

- Давления со стороны федерации не было, мол, надо выступать?

- Нет. Я просто люблю выступать.

- В Универсиаде вы тоже собираете участвовать? Очень тяжело держать форму так долго, еще и до чемпионата мира.

- Да, Универсиаду планирую. Почему нельзя? Можно попробовать! У меня был такой опыт, и положительный. Я готова.

- Евгения Медведева тренировалась в Петербурге. Вы ее видели?

- Да, видела.

- Вы с ней близкие подруги?

- Не могу сказать, что близкие. Я много с кем так общаюсь, схожие интересы. Много с кем так же.

- А у вас есть подруги в мире фигурного катания?

- Раньше были, сейчас... приятельницы. К сожалению, этот год расставил точки над i и расстаться с некоторыми людьми.

- Вы в последнее время стали героиней мемов...

- Мне нравится. Особенно если бы отобрали оттуда нецензурные слова. (смеется)

- У вас тейп на правой ноге. Старая травма?

- Нет, это последствия хронической травмы. Пока не можем снизить нагрузки и приступить к лечению.

- То есть вы катаетесь через боль?

- Все фигуристы катаются через боль. (Дмитрий Кузнецов)

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