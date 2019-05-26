Сотникова поздравила сборную России с бронзой

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поздравила сборную России, которая завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2019 года. Россияне сегодня обыграли Чехию в матче за третье место (3:2 Б).

– Поздравляю! – написала фигуристка в своем Инстаграме.

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