Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова в своем официальном Instagram вспомнила, как завоевала титул ровно 6 лет назад.

— 6 лет, никто не верил, — написала Сотникова. — Никто не знал. Один шанс. Вот он этот миг. Все или ничего.

Пожизненно благодарна моей команде, семье! Только они все знают. Всю правду. Как это достигалось . Через что проходилось. Первая на пьедестале, первая в истории. Остальное — совсем неважно.

20 февраля 2014 года Сотникова завоевала золото в одиночном катании Олимпиады. Серебро у кореянки Ким Ен А, замкнула тройку итальянка Каролина Костнер.

Аделина Сотникова: принцесса Сочи