Сотникова: «Как будет кольцо на пальце, так сразу сообщу»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова отметила, что на Новый год надеется отдохнуть.

«Очень надеюсь, — цитирует Сотникову «РИА Новости». — Куда бы махнула? Ой, не знаю. Всегда у меня была традиция отмечать Новый год с семьей, она такой и остается. Вообще я много где не была. Просто хочется новогоднего настроения и немножечко хочется волшебства. Чтобы ко мне пришла какая-то красивая сказка. Хочется поверить в чудо».

Чудо при этом Сотникова не ассоциирует со сказочным принцем на белом коне.

«Нет, не в принца, а в чудо хочется поверить! — воскликнула она. — Чтобы в нашем мире все восстановилось и стало все нормально. Принц? Я этих секретов не открываю. Это личное, а личное я никогда нигде не публикую. Как оно будет в будущем, не знаю. Как жизнь покажет. Как кольцо будет на пальце, так сразу».