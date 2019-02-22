Состав сборной России по фигурному катанию на ЧМ-2019 будет определен до Универсиады

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что состав сборной России на чемпионат мира, который состоится в японской Сайтаме с 18 по 24 марта, будет определен до Универсиады в Красноярске.
- Команду на чемпионат мира мы определим 25-26 февраля, - приводит ТАСС слова Когана.
Напомним, что 22 февраля завершится финал Кубка России в Великом Новгороде. Его результаты повлияют на формирование состава сборной России на чемпионат мира.
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Кто из одиночниц должен ехать в составе сборной России на чемпионат мира-2019 по фигурному катанию?
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