Соперницами Туктамышевой на турнире в Бергамо станут Щербакова и Турсынбаева
19 августа 2019, 18:40
Соперницами чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой на турнире серии «челленджер» в Бергамо станут чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка Европы Софья Самодурова и вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева, cообщается на официальном сайте ISU.
От России также выступят Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин, Егор Мурашов, а также сразу три танцевальных пары: Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов, Александра Назарова — Максим Никитин.
Турнир пройдет 13-19 сентября в итальянском Бергамо. До этого Туктамышева, Самодурова и Щербакова выступят на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.