Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

Соперницами Туктамышевой на турнире в Бергамо станут Щербакова и Турсынбаева

19 августа 2019, 18:40
Теги:

Соперницами чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой на турнире серии «челленджер» в Бергамо станут чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка Европы Софья Самодурова и вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева, cообщается на официальном сайте ISU.

От России также выступят Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин, Егор Мурашов, а также сразу три танцевальных пары: Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов, Александра Назарова — Максим Никитин.

Турнир пройдет 13-19 сентября в итальянском Бергамо. До этого Туктамышева, Самодурова и Щербакова выступят на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир