Соперницами Туктамышевой на турнире в Бергамо станут Щербакова и Турсынбаева

Соперницами чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой на турнире серии «челленджер» в Бергамо станут чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка Европы Софья Самодурова и вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева, cообщается на официальном сайте ISU.

От России также выступят Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин, Егор Мурашов, а также сразу три танцевальных пары: Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов, — Максим Никитин.

Турнир пройдет 13-19 сентября в итальянском Бергамо. До этого Туктамышева, Самодурова и Щербакова выступят на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.