Синицина и Кацалапов впервые в карьере выиграли этап «Гран-при». Они стали лучшими в Китае
Российский дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов победил на этапе «Гран-при» по фигурному катанию в Чунцине (Китай) в танцах на льду. Их результат — 209, 90 балла.
Второе место заняли американцы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс — 208,55. На третьей позиции расположились канадцы Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен — 190,74.
Россияне Софья Евдокимова/Егор Базин (169,27) и Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин(169,24) показали, соответственно, шестой и седьмой результат.
Фигурное катание
Чунцин (Китай)
«Гран-при»
Танцы
Произвольный танец
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 128,21
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 124,51
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 112,33
4. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 111,68
5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 105,26
6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 105,20
8. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 100,05
Итог
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 209,90
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 208,55
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 190,74
4. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 186,45
5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 179,96
6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 169,27
7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 169,24