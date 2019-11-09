Синицина и Кацалапов впервые в карьере выиграли этап «Гран-при». Они стали лучшими в Китае

Российский дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов победил на этапе «Гран-при» по фигурному катанию в Чунцине (Китай) в танцах на льду. Их результат — 209, 90 балла.

Второе место заняли американцы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс — 208,55. На третьей позиции расположились канадцы Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен — 190,74.

Россияне Софья Евдокимова/Егор Базин (169,27) и Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин(169,24) показали, соответственно, шестой и седьмой результат.

Фигурное катание

Чунцин (Китай)

«Гран-при»

Танцы

Произвольный танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 128,21

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 124,51

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 112,33

4. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 111,68

5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 105,26

6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 105,20

8. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 100,05

Итог

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 209,90

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 208,55

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 190,74

4. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 186,45

5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 179,96

6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 169,27

7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 169,24