Синицина и Кацалапов с личным рекордом лидируют после ритм-танца на «Гран-при» в Китае

На этапе «Гран-при» по фигурному катанию в Чунцине (Китай) в танцах на льду после ритм-танца лидирует российский дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Их результат — 85,39 балла.

Для Синициной и Кацалапова это личный рекорд в ритм-танце в нынешнем сезоне. Вторыми идут американцы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс — 80,34. На третьей позиции канадцы Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен — 78,41. Россияне Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (74,70) и Софья Евдокимова/Егор Базин (64,07) показали, соответственно, шестой и седьмой результат.

Чунцин (Китай)

«Гран-при»

Танцы

Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 85,39

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 80,34

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 78,41

4. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 74,77

5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 74,70

6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 69,19

7. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 64,07