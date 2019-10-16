Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев отметил, что фигуристов и тренеров, входящих в состав сборной России, неоднократно предупреждают о необходимость заверять приобретенные лекарства.

— Нас всех предупреждают, что принимать любые препараты можно только с разрешения врача, — цитируют «РИА «Новости» Дмитриева. — Ребята все знают, что даже капли в нос должны быть заверены у доктора. Если по случайности она приняла этот препарат, то это ее халатность. — Все, кто находится в сборной, много раз были предупреждены о том, что нужно подтверждать препараты у специалиста. Нет такого, что кто-то может не знать.

Спортсмены, конечно, стараются глупостей не делать. Они могут купить, казалось бы, безобидную добавку, а там окажется что-то запрещенное. Сейчас просто так в сборной никто лекарства не покупает.

Ранее стало известно о дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил фигуристки Александры Кошевой, выступавшей в парном катании. 19-летняя спортсменка наказана за применение запрещенного препарата торасемида. При этом как пояснила Кошевая ФФКР, она не знала, что препарат является запрещенным.