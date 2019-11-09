Щербакова закроет произвольную программу у женщин на этапе «Гран-при» в Китае

Действующая чемпионка России Анна Щербакова выступит последней в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Китае. Примерное время выступления фигуристки — 13:11.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выйдет на лед во второй разминке под восьмым порядковым номером. Время ее проката — 12:39 .

Еще одна россиянка, действующая чемпионка Европы Софья Самодурова выступит перед Туктамышевой. Время ее выхода на лед — 12:32.

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