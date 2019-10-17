«Щербакова выиграет этап «Гран-при» в Лас-Вегасе, а Туктамышева станет второй». Взгляд из США

Известный журналист из США Джеки Вонг выразил мнение, что действующая чемпионка России Анна Щербакова станет победительницей этапа «Гран-при» в Лас-Вегасе, а чемпионка Европы 2015 года Елизавета Туктамышева займет второе место.

— У нее есть что предложить, включая музыкальность и четверной лутц, — написал Вонг в своей колонке для rockerskating о Щербаковой. — Главный вопрос будет заключаться в том, cколько она наберет за короткую программу без четверного прыжка и сможет ли набрать недостающие баллы в произвольной. Но все говорит о том, что она выиграет свой дебютный взрослый этап «Гран-при».

— С соперницами вроде Щербаковой Туктамышевой будет важно проявить себя на международной арене как можно раньше, делая это часто и последовательно. То, что она проиграет в компонентах, Туктамышева сможет компенсировать технической оценкой.

Фигуристки официально начнут сезон на Skate America — первом этапе серии «Гран-при"-2019/20, который пройдет с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе. Короткую программу на турнире женщины покажут 19 октября в 07.00 по московскому времени.