Щербакова сильно нервничала перед произвольной программой на этапе «Гран-при» в Китае

Россиянка Анна Щербакова, которая стала победительницей на этапе «Гран-при» в Китае, рассказала, что нервничала перед произвольной программой. Фигуристка исполняет в ней два четверных лутца.

— В целом я довольна, прокат был довольно неплохой, рабочий, — приводит ТАСС слова Щербаковой. — Это хорошо, но не идеально, были моменты, которые я могла сделать лучше. Но это говорит только о том, что нужно работать, будем исправляться, чтобы в следующий раз не было ошибок.

Очень приятно то, как меня поддерживают. Было облегчение, когда прокат кончился, он дался мне непросто, я довольно сильно нервничала перед ним, поэтому была рада, что он закончился, причем неплохо. В финале, когда я делала поклон, полетело так много игрушек, крики с трибун, это очень приятно.

На самом деле мне кажется, что в том году были проблемы именно с тем, чтобы показать его в старте. А на тренировках прыжок был неплохой. Наверное, это опыт, в том году помучилась, в этом чуть более уверенно стараюсь идти и показывать все, что умею.

Напомним, что спортсменка ранее стала первой на этапе в США и, таким образом, после победы в Китае вышла в финал «Гран-при».