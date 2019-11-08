Щербакова — первая после короткой программы на этапе «Гран-при» в Китае, Туктамышева — с падением четвертая
8 ноября 2019, 13:41
На «Гран-при» по фигурному катанию в Чунцине (Китай) завершилась короткая программа у женщин.
На первом месте россиянка Анна Щербакова. Ее результат — 73,51 балла.
Второй стала японка Сатоко Мияхира (68,91). На третьей позиции американка Эмбер Гленн (67,69).
Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева допустила падение и оказалась лишь на четвертом месте (65,57). Ее соотечественница Софья Самодурова -на пятом месте (63,99).
Фигурное катание
Чунцин (Китай)
«Гран-при»
Женщины
Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 73,51
2. Сатоко Мияхара (Япония) — 68,91
3. Эмбер Гленн (США) — 67,69
4. Елизавета Туктамышева (Россия) — 65,57
5. Софья Самодурова (Россия) — 63,99
6. Марин Хонда (Япония) — 61,73
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