Самодурова расстроена оценками за произвольную программу в Китае

Россиянка Софья Самодурова расстроена оценками, полученными за прокат произвольной программы на этапе «Гран-при» в китайском Чунцине.

17-летняя фигуристка набрала 121,30 балла за исполнение произвольной программы. По сумме двух прокатов ее результат составил 185,29 балла, что позволило ей занять пятое место. Победительницей этапа стала российская фигуристка Анна Щербакова (226,04).

— Конечно, оценкам расстроилась, но больше я сегодня рада прокату, что смогла собраться во второй день. Я довольна. Надеюсь, что все у меня получится, я буду бороться до конца, — приводит ТАСС слова чемпионки Европы 2019 года.

Гран-при Китая по фигурному катанию: расписание и трансляции