ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Самодурова опубликовала фотографию с Туктамышевой после чемпионата России

27 декабря 2020, 13:56
Теги:

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова в Instagram опубликовала совместную фотографию со спортсменкой Елизаветой Туктамышевой после чемпионата России.

«Мы боролись до конца, а это главное», — подписала снимок фигуристка.

Позднее пост был удален.

В субботу, 26 декабря, завершился чемпионат России, проходивший в Челябинске. По итогам первенства Самодурова заняла десятое место, Туктамышева стала седьмой. Победителем турнира стала Анна Щербакова.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир