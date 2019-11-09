Самодурова без грубых ошибок исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Китае

Чемпионка Европы Софья Самодурова справилась с произвольной программой на этапе «Гран-при» в Китае.

Она исполнила без грубых ошибок весь прыжковый контент: каскад тройной флип+тройной тулуп, тройной лутц, тройной риттбергер, тройной флип, каскад двойной аксель+тройной тулуп, каскад тройной сальхов+двойной тулуп+двойной риттбергер и двойной аксель.

Самодурова получила 185,29 балла за свой прокат.