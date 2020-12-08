Самоделкина стала победительницей этапа Кубка России в Москве среди юниоров
8 декабря 2020, 18:49
На пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве юниорки выступили с произвольными программами. Итоговую победу одержала Софья Самоделкина.
Кубок России
5-й этап
Москва
Юниорки
Произвольная программа
1. Софья Самоделкина — 156,05 балла
2. Агнета Латушкина — 128,31
3. Елизавета Осокина — 123,21
4. Вероника Жилина — 118,36
5. Аделия Петросян — 117,91
Итоговое положение
1. Софья Самоделкина — 237,28 балла
2. Вероника Жилина — 195,64
3. Елизавета Осокина — 191,37
4. Аделия Петросян — 191,30
5. Агнета Латушкина — 191,03
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю